Brezilya'da 18 şehirde Covid-19'dan ölenlerin anısına 500'er mum yakıldı
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brezilya'da 18 şehirde Covid-19'dan ölenlerin anısına 500'er mum yakıldı

İhlas Haber Ajansı - Haberler | Güncel

Brezilya'da Covid-19 ölümlerinin yarım milyonu aşmasının ardından 18 şehirde salgında hayatını kaybedenleri anmak için 500'er mum yakılacak.

Brezilya'da Covid-19 ölümlerinin yarım milyonu aşmasının ardından 18 şehirde salgında hayatını kaybedenleri anmak için 500'er mum yakılacak.

Brezilya'da korona virüs salgınında can kaybı 501 bin 918'e ulaştı. Ülkenin 18 şehrinde salgında hayatını kaybeden yarım milyon kişiyi anmak amacıyla 500'er mum yakıldı. Farklı şehirlerde anma etkinliğine katılan vatandaşlar, soykırım ile suçladıkları Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun görevden alınması çağrısında bulundu. Articulaçao Respira Brasil isimli sosyal hareket tarafından düzenlenen anma etkinliği, hükümetten toplu aşılama ve gıda güvenliği talep etti.

Bolsonaro, salgının başından bu yana Covid-19'u "küçük bir grip" diyerek küçümserken, virüsten kurtulmanın çaresini hastalığın herkese yayılarak toplum bağışıklığı sağlamakta olduğunu savunmaya devam ediyor. Brezilya Kongresi'nde ise Bolsonaro aleyhinde pandemiye karşı gerekli özeni göstermediği için "soykırım" suçlaması ile azli görüşülüyor.

Öte yandan Rio de Janeiro kentinde yer alan ünlü Copacabana Plajı'nda ülkede Covid-19 nedeni ile hayatını kaybeden yarım milyondan fazla kişi dikilen 500 gül ile anılmıştı. Brezilya'da toplam vaka sayısı ise 17 milyon 927 bin 928'e ulaştı. - RIO DE JANEIRO

Brezilya'da 18 şehirde Covid-19'dan ölenlerin anısına 500'er mum yakıldı
Brezilya'da 18 şehirde Covid-19'dan ölenlerin anısına 500'er mum yakıldı
Brezilya'da 18 şehirde Covid-19'dan ölenlerin anısına 500'er mum yakıldı

Kaynak: İhlas Haber Ajansı

Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin'de en yüksek bilim ödülüne aday gösterildi
Wuhan Viroloji Enstitüsü, Çin'de en yüksek bilim ödülüne aday gösterildi
Sonbaharda normalleşme görünüyor! Hedef, 3. doz aşıları Temmuz ayında yapmaya başlamak
Sonbaharda normalleşme görünüyor! Hedef, 3. doz aşıları Temmuz ayında yapmaya başlamak
Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısında
Pazar günü kısıtlaması kalkacak mı? Türkiye'nin gözü yarın yapılacak Kabine toplantısında
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika İlham Aliyev Boris Johnson Süleyman Soylu Vladimir Putin Emmanuel Macron
Magazin Emel Sayın Hande Ataizi Mehmet Ali Erbil Serenay Sarıkaya
Spor Fatih Terim Burak Yılmaz Merih Demiral Mustafa Cengiz Taylan Antalyalı
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Brezilya'da 18 şehirde Covid-19'dan ölenlerin anısına 500'er mum yakıldı - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 21.6.2021 23:56:59. #1.14#

title