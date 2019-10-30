Brezilya'da 17 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü

Brezilya'da 17 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü

RIO DE Brezilya'nın Amazon eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 17 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü.

30.10.2019 17:58
Brezilya'da 17 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü

RIO DE Brezilya'nın Amazon eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 17 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü.

Polis, eyaletin başkenti Manaus'ta, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.

Yetkililer, güvenlik güçlerinin, operasyonu zayiat vermeden sonlandırdığını açıkladı.

Kaynak: AA
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