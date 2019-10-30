Brezilya'da 17 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü
RIO DE Brezilya'nın Amazon eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 17 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü.
RIO DE Brezilya'nın Amazon eyaletinde, güvenlik güçlerinin düzenlediği operasyonda, 17 uyuşturucu kaçakçısı öldürüldü.
Polis, eyaletin başkenti Manaus'ta, uyuşturucu kaçakçılarına yönelik düzenlenen operasyonda, 17 kişinin etkisiz hale getirildiğini bildirdi.
Yetkililer, güvenlik güçlerinin, operasyonu zayiat vermeden sonlandırdığını açıkladı.