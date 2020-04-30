Brezilya'da 101 yaşındaki kadın Kovid-19'u yendi

BUENOS Brezilya'da koronavirüsü (Kovid-19) yenen 101 yaşındaki bir kadın, tedavi gördüğü hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

BUENOS Brezilya'da koronavirüsü (Kovid-19) yenen 101 yaşındaki bir kadın, tedavi gördüğü hastaneden alkışlarla taburcu edildi.

Brezilya basınında çıkan habere göre, ülkede Kovid-19 salgınından en çok etkilenen eyaletlerden Rio de Janeiro'da, Dona Nair isimli 101 yaşındaki kadın virüsten iyileşerek hastaneden çıktı.

Basına yansıyan görüntülerde, hastane çalışanları tekerlekli sandalye ile taşınan kadını ellerinde balonlarla alkışlar eşliğinde taburcu etti.

Hemşirelerden biri 101 yaşındaki Nair'i, "Tebrikler, sen bir savaşçısın. Gördün mü, koronavirüsü yendin." diye tebrik etti.

Annesinin iyileşmesiyle duygulanan Nair'in kızı ise, "Tanrıya ve burada bulunanlara teşekkür ediyoruz." dedi.

Brezilya, Latin Amerika'da Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülke konumunda bulunuyor. Ülkede 5 bin 466 kişinin hayatına mal olan Kovid-19, şu ana kadar 78 bin 162 kişide görüldü.

Kaynak: AA