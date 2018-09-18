Brezilya'da 1'i Çocuk 2 Soyguncunun, Esnafı Soyduğu Anlar Güvenlik Kamerasına Yansıdı

Brezilya'da bir esnafın dükkanına giren kasklı iki hırsız, ellerindeki satır ve bıçaklarla dükkanı soydu. Soygunu gerçekleştiren silahlı şahıslardan birinin henüz küçük bir çocuk olması dikkatleri üzerine topladı. Biri küçük çocuk olan 2 soyguncunun o anlar güvenlik kameralarına yansıdı.

KÜÇÜK ÇOCUK KASAYI BOŞALTTI

Brezilya'da gerçekleşen soygunda, eli silahlı adam küçük çocukla birlikte esnafın dükkanına giriyor. Eli silahlı adam esnafı silahla korkutarak etkisiz hale getirirken, küçük çocuk kasadan paraları topluyor. Esnafın korku dolu anları, güvenlik kameralarına yansıdı.