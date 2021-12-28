Brezilya'da 1,3 ton uyuşturucu yakalanan özel jeti işleten firmanın İstanbul'daki merkezine operasyon: 7 gözaltı - Haberler
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Brezilya'da 1,3 ton uyuşturucu yakalanan özel jeti işleten firmanın İstanbul'daki merkezine operasyon: 7 gözaltı

Brezilya'da 1,3 ton uyuşturucu yakalanan özel jeti işleten firmanın İstanbul'daki merkezine operasyon: 7 gözaltı
İhlas Haber Ajansı - Haberler | 3. Sayfa

Brezilya'da geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye merkezli bir firmaya ait özel jette ele geçirilen 1 ton 300 kilogram uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında firmanın İstanbul'daki merkezine operasyon düzenlendi.

İSTANBUL (İHA) - Brezilya'da geçtiğimiz ağustos ayında Türkiye merkezli bir firmaya ait özel jette ele geçirilen 1 ton 300 kilogram uyuşturucuyla ilgili yürütülen soruşturma kapsamında firmanın İstanbul'daki merkezine operasyon düzenlendi. Operasyonda şirket yöneticilerinin de aralarında bulunduğu 7 kişi gözaltına alındı.

Ağustos ayının ilk haftasında Brezilya'da özel bir jette ele geçirilen 1 ton 300 kilogram uyuşturucuyla ilgili İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı da soruşturma başlattı. Küçükçekmece Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Narkotik Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğünce yürütülen soruşturma kapsamında 26 Aralık günü Fransa'dan Türkiye'ye gelen uçağın pilotu Veli D. İstanbul Havalimanı'nda gözaltına alındı. Ekipler, jetin kiralandığı firmanın İstanbul'daki merkezine dün akşam saatlerinde operasyon düzenledi. Operasyonda firma yöneticileri Şeyhmus Ö. ve Leyla Ö.'nün de aralarında 6 kişi daha gözaltına alındı. Zanlıların emniyetteki sorgusu sürüyor.

Türkiye merkezli bir holdingin bünyesinde faaliyet gösteren özel havayolu şirketine ait jet, bu yılın ortalarında İspanyol uyruklu kişilere kiraya verilmişti. Söz konusu jette Brezilya polisi tarafından Ağustos ayı başında yapılan aramada onlarca bavul içerisinde yaklaşık 1,3 ton kokain ele geçirildiği duyurulmuştu. O tarihte yapılan baskında uçaktaki bir İspanyol yolcu ve mürettebat gözaltına alınmıştı. - İSTANBUL

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