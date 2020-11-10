Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini durdurdu
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Ulu Önder Mustafa Kemal Atatürk'ü vefatının 82. yıl dönümünde sevgi, saygı ve hasretle anıyoruz

Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini durdurdu

10.11.2020 05:43 | Son Güncelleme: 10.11.2020 05:46
Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini durdurdu

BUENOS Brezilya'da insanlar üzerinde denenen Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının deneyleri geçici olarak askıya alındı.

BUENOS Brezilya'da insanlar üzerinde denenen Çinli ilaç şirketi Sinavoc Biotech'in geliştirdiği "CoronaVac" isimli yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşı adayının deneyleri geçici olarak askıya alındı.

Brezilya Sağlık Düzenleme Kurumundan (Anvisa) yapılan yazılı açıklamaya göre, ülkede CoronaVac'ın insanlar üzerinde yapılan deneylerinin "ciddi bir advers olay" nedeniyle geçici olarak durdurulmasına karar verildi.

Açıklamada, deneyleri durdurma kararına ilişkin net bir sebep gösterilmezken advers olayın 29 Ekim'de meydana geldiği belirtildi.

"Advers olay" bir ilacın kullanımında beklenmeyen yan etki şeklinde tanımlanıyor.

Açıklamada, ölüm, potansiyel ölümcül advers olay, kalıcı sakatlık veya sakatlık, hastanın hastaneye yatırılması gibi durumların "ciddi advers olay" olarak değerlendirildiği bildirildi.

CoronaVac'ın Brezilya'da insanlar üzerindeki deneyleri, Brezilya'da biyolojik araştırmalar yapan Butantan Enstitüsünün iş birliğinde temmuz ayının sonlarında başlamıştı.

Dünyada Kovid-19 salgınından en çok etkilenen ülkeler arasında bulunan Brezilya'da bugüne kadar 5 milyon 675 bin 32 kişide görülen virüs, 162 bin 628 kişinin ölümüne sebep oldu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

İlgili Haberler

Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının ikinci dozu gönüllülere uygulandı
Kovid-19'a karşı geliştirilen aşı adayının ikinci dozu gönüllülere uygulandı
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye yapıldı
Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayının ilk dozu bir gönüllüye yapıldı
Sağlık Bakanı Koca - Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı
Sağlık Bakanı Koca - Erciyes Üniversitesinde geliştirilen Kovid-19 aşı adayı
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Joe Biden Ziya Selçuk İlham Aliyev Mustafa Destici Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin Demet Akalın Timur Selçuk Hazar Ergüçlü Serenay Sarıkaya
Spor Babel Tisserand Erol Bulut Okan Buruk Sergen Yalçın
Daha Fazla İstifa Ak Parti Fenerbahçe Cep Telefonu
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: Brezilya, Çin'in geliştirdiği Kovid-19 aşı adayının deneylerini durdurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.11.2020 05:46:44. #1.15#
title