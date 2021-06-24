Brezilya Çevre Bakanı, Amazon'da yasa dışı ağaç kesimine karıştığı iddialarının ardından istifa etti
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BBC

Brezilya Çevre Bakanı, Amazon'da yasa dışı ağaç kesimine karıştığı iddialarının ardından istifa etti

Brezilya Çevre Bakanı, Amazon'da yasa dışı ağaç kesimine karıştığı iddialarının ardından istifa etti
BBC - Haberler | Dünya

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, Amazon ormanlarında yasa dışı ağaç kesimi ve kereste ticareti hakkında yürütülen soruşturmanın ardından istifasını sundu.

Brezilya Çevre Bakanı Ricardo Salles, Amazon ormanlarında yasa dışı ağaç kesimi ve kereste ticareti hakkında yürütülen soruşturmanın ardından istifasını sundu.

Bakan Salles'in ormanlardaki yasa dışı ağaç kesimi hakkındaki polis tahkikatını engellediği ileri sürülüyordu. Salles, kereste ticareti yoluyla yaklaşık 25 milyon dolarlık haksız kazanca yasal zemin oluşturmakla suçlanıyor.

Polis soruşturmasında, ticareti yapılan kerestenin yasa dışı şekilde elde edildiğine yönelik kanıtlar olduğu bildirildi.

İstifasını sunan Bakan Salles'in ABD'ye ve Avrupa'ya yasa dışı kereste ithalatına karıştığı hakkında başka bir soruşturma daha yürütülüyor.

Geçtiğimiz ay Yüksek Mahkeme, Salles'in banka hesaplarının incelenmesine izin vermişti. Salles ise iddiaları reddetmişti.

İstifasını açıklayan Salles, Amazon'un korunması ile madencilik ve tarım endüstrisi arasında denge kurmaya çalıştığını söylemiş ve yağmur ormanlarının korunması konusunda "başarılı bir iş çıkardıklarını" ileri sürmüştü.

2019'da BBC'ye konuşan Salles, "Brezilya harika bir iş çıkarıyor. Amazon'un yüzde 84'ünü koruma altına aldık. Bizi eleştiren diğer ülkelerde orman kalmadı" demişti.

İstifa eden Bakan Salles, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun ideolojik olarak en yakınında bulunan figürler arasında yer alıyor.

Çevre koruma örgütleri ise Bolsonaro ve hükümetini, orman tahribatına ve yasa dışı ağaç kesimine göz yummakla eleştiriyor.

Salles, karşıtları tarafından "anti-çevre bakanı" olarak anılıyor.

Bolsonaro hükümeti eleştiriliyor

Dünyanın akciğerleri olarak bilinen Amazon yağmur ormanları aynı zamanda küresel ısınmanın hızını yavaşlatan, yaşamsal önemdeki bir karbon deposu.

Bilim insanları orman arazisi kaybının, Brezilya Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun iktidara geldiği Ocak 2019'dan bu yana hızlandığını söylüyor.

Brezilya lideri, dünyanın en büyük yağmur ormanlarında tarım ve madencilik faaliyetlerini teşvik ediyor.

Amazon ormanlarının Brezilya sınırlarında kalan bölümündeki orman tahribatı, Mayıs ayında geçtiğimiz yılın ayına oranla yüzde 67 artış gösterdi.

2020 yılında, Brezilya'da Amazon yağmur ormanlarındaki kaybın 2008'den bu yana en yüksek düzeylere çıktığı tespit edilmişti.

Brezilya Çevre Bakanı, Amazon'da yasa dışı ağaç kesimine karıştığı iddialarının ardından istifa etti
Brezilya Çevre Bakanı, Amazon'da yasa dışı ağaç kesimine karıştığı iddialarının ardından istifa etti
Brezilya Çevre Bakanı, Amazon'da yasa dışı ağaç kesimine karıştığı iddialarının ardından istifa etti
Brezilya Çevre Bakanı, Amazon'da yasa dışı ağaç kesimine karıştığı iddialarının ardından istifa etti
Brezilya Çevre Bakanı, Amazon'da yasa dışı ağaç kesimine karıştığı iddialarının ardından istifa etti
BBC
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