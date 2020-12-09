Brezilya, Boeing 737 Max uçaklarının ticari seferlerini yeniden başlatacak

Brezilya, Boeing 737 Max tipi uçaklarla ticari uçuşları yeniden başlatacak.

BBC'nin haberine göre, Brezilya'da iç hat seferleri yapan Gol havayolu şirketi, ABD, Endonezya ve Etiyopya'da meydana gelen kazaların ardından birçok ülkenin uçuş yasağı getirdiği Boeing 737 Max uçaklarının ticari uçuşlarına devam etme kararı aldı.

Gol şirketi, 140 pilotunun, Boeing 737 Max uçaklarının kullanımıyla ilgili ABD'de eğitim aldığını açıkladı.

Gol Operasyon Başkan Yardımcısı Celso Ferrer, Boeing 737 Max'lerde yapılan değişikliklerin ardından uçaklara güveninin tam olduğunu belirterek, "Son 20 aydır, ticari havacılık tarihindeki en yoğun güvenlik incelemesini yürüttük." ifadesini kullandı.

Boeing 737 Max ile uçmak istemezler ise Gol yolcularının, ekstra ödeme yapmadan uçuşlarını yeniden düzenleyebilecekleri de kaydedildi.

ABD, Boeing 737 Max yolcu uçaklarına yeniden izin veren ilk ülke olmuştu.

Endonezya'da Lion Hava Yollarına ait "JT 610" sefer sayılı Boeing 737 Max tipi uçak, 29 Ekim 2018'de, Cakarta'dan Sumatra Adası'ndaki Pangkal Pinang şehrine gitmek üzere havalandıktan kısa süre sonra denize çakılmıştı. 189 kişinin yaşamını yitirdiği kaza, bu tip uçakların ilk kazası olarak tarihe geçmişti.

Etiyopya Hava Yollarına ait Boeing 737 Max yolcu uçağı da 10 Mart 2019'da Addis Ababa'dan Kenya'nın başkenti Nairobi'ye gitmek için havalandıktan kısa süre sonra düşmüş, uçaktaki 157 kişi hayatını kaybetmişti.

Etiyopya'daki kazanın ardından Türkiye, Çin, Etiyopya, İngiltere, Almanya, Fransa, Hollanda, Avusturya'nın da aralarında bulunduğu birçok ülke, bu uçakların operasyonlarını geçici olarak durdurmuş ve hava sahalarını bu uçuşlara kapatmıştı.

Her iki kazaya da uçaklardaki yükseliş açısını ayarlayan sensörler arasındaki veri uyuşmazlığının yol açtığı tespit edilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sümeyye Dilara Dinçer