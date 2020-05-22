Brezilya Başkanı Bolsonaro'nun cep telefonlarına el koyulacak
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Brezilya Başkanı Bolsonaro'nun cep telefonlarına el koyulacak

Brezilya'da Federal Yüksek Mahkemesi Başkanı Hakimi Celso de Mello, Cumhuriyet Başsavcısı Augusto Aras'ın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cep telefonlarına el konulması talebini kabul etti.

Brezilya Başkanı Bolsonaro'nun cep telefonlarına el koyulacak
22.05.2020 23:42 | Son Güncelleme: 22.05.2020 23:45

Brezilya'da Federal Yüksek Mahkemesi Başkanı Hakimi Celso de Mello, Cumhuriyet Başsavcısı Augusto Aras'ın Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cep telefonlarına el konulması talebini kabul etti.

Brezilya'da Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun cep telefonlarına el konulması talebi kabul edildi. Federal Yüksek Mahkemesi Başkanı Hakimi Celso de Mello, Cumhuriyet Başsavcısı Augusto Aras'ın Bolsonaro'nun cep telefonlarına el konulması talebini kabul etti. Başsavcı Aras, telefonlara el konulma talebini Bolsonaro'nun federal polise karşı yasadışı baskı yaptığı iddiası ile açılan dava kapsamında sundu. Başsavcı, ayrıca Bolsonaro'nun Meclis Üyesi olan oğlu Carlos Bolsonaro'nun da cep telefonlarına el konulmasını isterken, talebe gerekçe olarak Bolsonaro ve oğluyla ilgili bazı parlamenterler tarafından ortaya çıkarılan delilleri sundu.

Bolsonaro'ya karşı açılan dava eski Hakim ve Adalet Bakanı Sergio Moro'nun geçen ay istifa etmeden önce, hükümetin adalet üzerinde siyasi müdahalesi hakkında yaptığı açıklamalar neden oldu. Soruşturma kapsamında Bolsonaro'nun Adalet Bakanlığına bağlı özerk federal polisin eylemlerine baskı yaptığı iddiası araştırılıyor.

Yolsuzlukla Mücadele Operasyonu Lava Jato Hakimi olarak tanınan Moro, yaptığı açıklamada Bolsonaro'nun 22 Nisan'da bakanlarının bir kısmı ile yaptığı toplantıda açıkça baskılarını itiraf ettiğini iddia etti. Hakim de Mello, bu iddianın ardından toplantının video kayıtlarını Adalet Bakanlığından resmi olarak talep etti. Başkan Bolsonaro, ise yaptığı açıklamada bu videoda kendisini tehlikeye atacak hiçbir şey olmadığını iddia ederken, hiçbir zaman federal polise baskı yapmadığını açıkladı.

Brezilya Kurumsal Güvenlik Bakanı Augusto Heleno ise Devlet Başkanı Bolsonaro'nun cep telefonunun Yargıtay tarafından denetlenen bir soruşturma kapsamında el konulması hakkında "Devlet Başkanı'nın cep telefonuna el konulması talebi akıl almaz. Eğer gerçekleşirse ulusal istikrar için öngörülemez sonuçlar doğurabilir" dedi. - RIO DE JANEIRO

Kaynak: İHA

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