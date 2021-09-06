Brezilya-Arjantin maçının ertelenmesini İspanyol basını "utanç" olarak verdi
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Brezilya-Arjantin maçının ertelenmesini İspanyol basını "utanç" olarak verdi

Brezilya-Arjantin maçının ertelenmesini İspanyol basını 'utanç' olarak verdi
Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli - Haberler | Spor

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya-Arjantin maçının Brezilyalı sağlık yetkililerinin sahaya müdahalesinin ardından ertelenmesi, İspanyol basınında "utanç ve görülmemiş olay" başlıklarıyla verildi.

2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya-Arjantin maçının Brezilyalı sağlık yetkililerinin sahaya müdahalesinin ardından ertelenmesi, İspanyol basınında "utanç ve görülmemiş olay" başlıklarıyla verildi.

Brezilya-Arjantin maçında yaşanan olaylar, İspanyol spor gazetelerinden Marca'da "Tarihin en sıra dışı Brezilya-Arjantin maçı", As ve Sport'ta"Küresel utanç", El Mundo Deportivo'da ise "Utanç" ifadeleriyle başlığa çıkarıldı.

İspanyol basını, Brezilya-Arjantin karşılaşmasında şimdiye kadar görülmemiş olayların yaşandığını, başta Arjantin Milli Takımı'nın kaptanı Lionel Messi olmak üzere bazı futbolcuların ve teknik adamların müdahalelerinin unutulmayacağını yazdı.

Messi'nin, maçın durdurulmasının ardından soyunma odasından tekrar sahaya döndüğünde üzerinde fotoğrafçı yeleği olduğuna dikkati çeken Marca, Arjantinli yıldız futbolcunun "Üç gündür buradayız. Müdahale etmek için maçın başlamasını beklediler. Neden önceden haber vermediler? Neden otele gelmediler?" diye gösterdiği tepkiyi öne çıkardı.

As gazetesi de Arjantin'in yaşananlar nedeniyle Brezilya'yı suçladığını kaydetti.

El Pais gazetesi ise "Pandemi başladığından beri Brezilya'da sağlık müfettişlerinin bu büyüklükte veya kamuya açık daha düşük ölçekli herhangi bir etkinlikte böyle bir müdahalesi olmadı." ifadesini kullandı.

"Lionel Messi ve Neymar gördüklerine inanamadı." yorumunda bulunan El Mundo gazetesi de "Güney Amerika futbolunun klasiği, River Plate ve Boca Juniors arasındaki Libertadores Kupası final maçı, güvenlik nedeniyle 2018'de Madrid'de oynanmak zorunda kalmıştı. Brezilya-Arjantin maçında yaşananlar yeni bir skandal oldu." diye yazdı.

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı görevlilerinin, Brezilya'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.

Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.

Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Şenhan Bolelli

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