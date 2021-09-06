Brezilya-Arjantin maçının ertelenmesi İtalyan basınında geniş yer buldu
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Brezilya-Arjantin maçının ertelenmesi İtalyan basınında geniş yer buldu

Brezilya-Arjantin maçının ertelenmesi İtalyan basınında geniş yer buldu
Anadolu Ajansı / Barış Seçkin - Haberler | Spor

İtalyan basını, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya-Arjantin maçının Brezilyalı sağlık yetkililerinin müdahalesiyle ertelenmesini "Sansasyonel olay", "Kaos" ve "Brezilya'da çılgınca şeyler" başlıklarıyla verdi.

İtalyan basını, 2022 FIFA Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya-Arjantin maçının Brezilyalı sağlık yetkililerinin müdahalesiyle ertelenmesini "Sansasyonel olay", "Kaos" ve "Brezilya'da çılgınca şeyler" başlıklarıyla verdi.

Corriere dello Sport gazetesi, "Brezilya'da sansasyonel hadise. Dört oyuncu karantinada kalmadığı için maç durduruldu. Arjantin bırakıp gitti" ve "Kovid kaosu" başlığıyla haberi okuyucularına duyurdu.

Haberde, "Tarihin en kısa 'Süperclassico'su. 6 dakika süren Brezilya-Arjantin maçı ve sonrası kaos. Oyun durduktan bir saate yakın bir süre sonra maçın mücbir sebepten ertelendiği duyuruldu. Şimdi her şey FIFA'nın elinde." ifadeleri yer aldı.

Arjantin Milli Takımı Teknik Direktörü Lionel Scaloni'nin yetkililere "Neden otele gelmediniz? Üç gündür buradayız." diye tepki gösterdiği de haberde belirtildi.

La Gazzetta dello Sport'un ise "Kovid karşıtı baskın Brezilya-Arjantin maçını durdurdu" başlığıyla verdiği haberde, "Sao Paulo'da Güney Amerika maskaralığı. Paris Saint-Germain'de yeniden takım arkadaşı olan Neymar ve Messi'nin birbirlerine karşı mücadelesi sadece 6 dakika sürdü. Daha sonra federal polis eşliğindeki yerel sağlık yetkilileri kaosu başlattı." ifadeleri kullanıldı.

Tuttosport gazetesi de Brezilya-Arjantin maçının durdurulmasını, "Brezilya'da çılgınca şeyler. Polis maçı durdu" başlığıyla verirken, "Dünya çapında bir utanç" ifadesi yer aldı.

Haberde maçın bu şekilde durdurulmasının Brezilya için bir "leke" olduğu değerlendirmesi yapıldı.

Brezilya-Arjantin maçının durdurulması

Brezilya'nın Sao Paulo şehrinde Brezilya ile Arjantin arasında oynanan karşılaşma, Brezilya Sağlık Gözetim Ajansı görevlilerinin, Brezilya'nın Kovid-19 salgınına karşı aldığı tedbirlere uymadığı gerekçesiyle 4 Arjantinli futbolcuyu almak üzere 6. dakikaya gelinirken sahaya girmesinin ardından askıya alınmıştı.

Yetkililer, İngiltere'de forma giyen Arjantinli Emiliano Martinez, Cristian Romero, Gio Lo Celso ve Emiliano Buendia'nın, son 14 günde İngiltere'de bulunmalarına rağmen göç idaresinin Brezilya'ya girmek için istediği yeminli beyanda son 14 günde İngiltere'de bulunmadıklarına dair belge imzalamak suretiyle yasaları çiğnediğini belirtmişti.

Brezilya'da Kovid-19 salgınına karşı uygulanan önlemler kapsamında, son 14 günde İngiltere, Güney Afrika, Kuzey İrlanda ve Hindistan'da bulunan yabancıların ülkeye girmesine izin verilmiyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Barış Seçkin

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