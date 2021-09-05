Brezilya - Arjantin maçında ne oldu, maç neden durdu? 5 Eylül Brezilya - Arjantin maçı ertelendi mi, devam edecek mi? Maçta son durum nedir?

Son dakika: Brezilya-Arjantin Güney Amerika 2022 Dünya Kupası Eleme mücadelesinde maçın hemen başında bazı olaylar gerçekleşti. Maç öncesinde yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği belirlenen Arjantinli futbolcular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri sahaya girdi. Peki, Brezilya - Arjantin maçında ne oldu? 5 Eylül Brezilya - Arjantin maçı ertelendi mi, devam edecek mi? Maçta son durum nedir? İşte detaylar

Brezilya - Arjantin5 Eylül Pazar maçında günü tarihi olaylar oluyor. Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maçında futbol sahalarında benzeri görülmemiş olaylar yaşanıyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer maçın oynandığı sırada sahaya girerek Arjantinli 4 futbolcuyu sınır dışı etmek istedi. Peki, Brezilya - Arjantin maçı ertelenecek mi? Brezilya - Arjantin maç ne zaman başlayacak? Brezilya - Arjantin maç iptal mi olur? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BREZİLYA - ARJANTİN MAÇINDA NE OLDU?

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Breziya-Arjantin maçında tarihi olaylar yaşanıyor. Maç öncesinde yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği belirlenen Arjantinli futbolcular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri sahaya girdi. Yaşananların ardından Arjantin Milli Takımı soyunma odasına gitti ve maç durdu.

Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maçında futbol sahalarında benzeri görülmemiş olaylar yaşanıyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer maçın oynandığı sırada sahaya girerek Arjantinli 4 futbolcuyu sınır dışı etmek istedi.

5 EYÜL BREZİLYA - ARJANTİN MAÇI NEDEN DURDU?

Brezilyalı yetkililer, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncuları sınır dışı etmek için sahaya girmesi sonucu maç durdu.

Brezilya sağlık kurulu yetkililerinin sahaya girmesi sebebiyle Brezilya-Arjantin maçı durdu. Şimdilik maç durmuş gözüküyor. Futbolcular halen bekliyor. Maç 40 dakikadır durdu.

Son Dakika: Yapılan açıklamaya göre maç askıya alındığı bilgisi verildi . Arjantin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Brezilya-Arjantin maçı askıya alındı.

ARJANTİN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti. Ulusal sağlık kurulu yetkilileri, karşılaşma öncesinde de "sağlık protokollerini ihlal eden" bu oyuncuların oynamamasını istemiş ancak CONMEBOL'ün izniyle oyuncular sahaya çıkmıştı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.