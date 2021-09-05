Brezilya - Arjantin maçı neden durdu? 5 Eylül Pazar Brezilya - Arjantin maçı iptal mi oldu, maç ne zaman başlayacak?

Son dakika gelen haberlere göre Brezilya-Arjantin Güney Amerika 2022 Dünya Kupası Eleme mücadelesinde maçın hemen başında bazı olaylar gerçekleşti. Tarihi anlar gerçekleşen maçta izleyiciler maç neden durdu, maç ne zaman başlayacak, maç iptal mi oldu merak edildi. Peki, Brezilya - Arjantin maçı neden durdu? 5 Eylül Pazar Brezilya - Arjantin maçı iptal mi oldu, maç ne zaman başlayacak? İşte bilgiler sizlerle...

Brezilya - Arjantin maçı neden durdu? Brezilya - Arjantin maçı iptal mi oldu ,devam edecek mi? Brezilya - Arjantin maçı niye beklemede? Brezilya - Arjantin maçında neler yaşandı? İşte son dakika gelişmeleri... 5 Eylül Pazar Brezilya - Arjantin maçı iptal mi oldu, maç ne zaman başlayacak? Türkiye'nin en kapsamlı haber sitesi, Haberler.com ile haberler devam ediyor.

BREZİLYA - ARJANTİN MAÇINDA NE OLDU?

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde oynanan Breziya-Arjantin maçında tarihi olaylar yaşanıyor. Maç öncesinde yanlış bilgi vererek sağlık protokolünü ihlal ettiği belirlenen Arjantinli futbolcular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etmek için Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri sahaya girdi. Yaşananların ardından Arjantin Milli Takımı soyunma odasına gitti ve maç durdu.

Brezilya ile Arjantin arasında oynanan maçında futbol sahalarında benzeri görülmemiş olaylar yaşanıyor. Brezilya Sağlık Bakanlığı'ndan yetkililer maçın oynandığı sırada sahaya girerek Arjantinli 4 futbolcuyu sınır dışı etmek istedi.

5 EYÜL PAZAR BREZİLYA - ARJANTİN MAÇI NEDEN DURDU?

Brezilya sağlık kurulu yetkililerinin sahaya girmesi sebebiyle Brezilya-Arjantin maçı durdu. Şimdilik maç durmuş gözüküyor. Futbolcular halen bekliyor. Maç 40 dakikadır durdu.

Son Dakika: Yapılan açıklamaya göre maç askıya alındığı bilgisi verildi. Arjantin Futbol Federasyonu tarafından yapılan açıklamaya göre Brezilya-Arjantin maçı askıya alındı. Haberler.com haberini okuyorsunuz. Haber kaldığı yerden devam ediyor.

ARJANTİN SOYUNMA ODASINA GİTTİ

Brezilya Ulusal Sağlık Kurulu yetkilileri, İngiltere'den gelen Arjantinli oyuncular Emiliano Martinez, Lo Celso, Romero ve Buendia'yı sınır dışı etme işlemini yapmak için sahaya girdi, Arjantin tarafı karşı çıktı ve soyunma odasına gitti. Ulusal sağlık kurulu yetkilileri, karşılaşma öncesinde de "sağlık protokollerini ihlal eden" bu oyuncuların oynamamasını istemiş ancak CONMEBOL'ün izniyle oyuncular sahaya çıkmıştı. Haberler.com sizler için en doğru bilgileri araştırıyor. Doğru kaynak için doğru yerdesiniz.

MAÇ ASKIYA ALINDI

Yaşananların ardından Arjantin Futbol Federasyonu'ndan yapılan açıklamada maçın askıya alındığını duyuruldu.

"OTELE NİYE GELMEDİLER?"

Arjantin'in soyunma odasına gitmesinin ardından kaptan Lionel Messi sahaya döndü ve Brezilyalı oyuncularla görüştü. Arjantinli yıldız, "3 gün önce geldiğimizde bizi gönderebilirlerdi. Maçın başlamasını niye bekliyorlar ki. Bu büyük bir rezalet, burası sirk. Dünya bizi izliyor ve şu yaşananlara bakın. Neden maçtan önce otele gelip bizimle konuşmadılar? Bu şartlarda oynamamız çok zor" ifadelerini kullanırken, teknik direktör Scaloni de "Brezilya'ya 3 gün önce geldik, otele neden gelmediler?" diyerek sitem etti.

"4 ARKADAŞIMIZ YOKSA BİZ DE YOKUZ"

Brezilyalı yetkililerin 4 oyuncuyu sınır dışı etmek için ısrarlı olması üzerine Arjantinli oyuncular arkadaşlarının arkasında durdu. Arjantinli futbolcular, "4 arkadaşımız yoksa biz de yokuz" diyerek sahaya çıkmak istemediğini kaydetti.

"BU TAM BİR İTAATSİZLİK"

Brezilya Sağlık Kurulu CEO'su Antonio Barra Torres konuyla ilgili yaptığı açıklamada, "4 oyuncunun sınır dışı için karantinaya alınması gerekiyordu ama bunu uygulamadılar. Stada gittiler, sahaya girdiler, bu tam bir itaatsizlik" ifadelerini kullandı.

MAÇ RAPORU FIFA'YA İLETİLECEK

Güney Amerika Futbol Federasyonu (CONMEBOL), Brezilya-Arjantin maçının askıya alındığını ve maç raporunun FIFA Disiplin Komitesi'ne iletileceğini açıkladı.