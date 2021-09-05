Brezilya-Arjantin maçı, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerinin sahaya müdahalesi nedeniyle durdu

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasındaki karşılaşma, yeşil sahalarda daha önce eşi yaşanmayan bir olay nedeniyle durduruldu.