Brezilya-Arjantin maçı, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerinin sahaya müdahalesi nedeniyle durdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brezilya-Arjantin maçı, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerinin sahaya müdahalesi nedeniyle durdu

Brezilya-Arjantin maçı, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerinin sahaya müdahalesi nedeniyle durdu
Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu - Haberler | Spor

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasındaki karşılaşma, yeşil sahalarda daha önce eşi yaşanmayan bir olay nedeniyle durduruldu.

2022 Dünya Kupası Güney Amerika Elemeleri'nde Brezilya ile Arjantin arasındaki karşılaşma, yeşil sahalarda daha önce eşi yaşanmayan bir olay nedeniyle durduruldu.

Maçın başlamasından yaklaşık 10 dakika sonra Arjantinli oyuncular, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerin sahaya girmeye teşebbüs etmesinin ardından maçı yarıda bırakarak hakemle birlikte soyunma odasına yöneldi.

Ülke basınında yer alan haberlere göre, Brezilya Sağlık Kurulu, Arjantin Milli Takımı'nın İngiltere Premier Lig'de forma giyen oyuncuları Emiliano Martinez, Giovani Lo Celso, Cristian Romero ve Emiliano Buendia'nın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) tedbirleri kapsamında maç öncesinde sınır dışı edilmesini talep etti.

Maç öncesinde sorunun çözülmemesinin ardından yetkililerin, karşılaşma sırasında söz konusu oyuncuları karantinaya almak istemesi nedeniyle maçın yarıda kaldığı belirtildi.

Öte yandan, Arjantin Futbol Federasyonu, maçın askıya alındığını duyurdu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Doğa Kırmızıoğlu

Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk
Brezilya-Arjantin maçında yaşanan tarihi kriz sonrası Messi ateş püskürdü: Burası sirk
Futbol tarihine geçen anlar! Brezilya-Arjantin maçı oynandığı sırada futbolcuları sınır dışı etmek için sahaya girdiler
Futbol tarihine geçen anlar! Brezilya-Arjantin maçı oynandığı sırada futbolcuları sınır dışı etmek için sahaya girdiler
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Çok Okunan Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Hamid Karzai Süleyman Soylu Kemal Kılıçdaroğlu Aliya İzzetbegoviç
Magazin Alişan Hande Erçel Derya Baykal Derya Şensoy
Spor Max Meyer Salih Uçan Burak Elmas Burak Yılmaz Halil İbrahim Dervişoğlu
Tüm Haberler Hava Durumu Namaz Vakitleri Gazeteler Güzel Sözler
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube Haberler.com Tiktok Haberler.com Telegram Haberler.com Dailymotion
Brezilya-Arjantin maçı, Brezilya Sağlık Kurulu yetkililerinin sahaya müdahalesi nedeniyle durdu - Haberler Spor
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 5.9.2021 23:00:49. #1.14#

title