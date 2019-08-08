Brezilya, Amazon ormanlarındaki tahribattan dolayı ihraç ürünlerinde boykot beklemiyor

Brezilya, Amazon ormanlarındaki tahribattan dolayı ihraç ürünlerinde boykot beklemiyor

Dünyanın en büyük yağmur ormanları olan ve büyük bir kısmı Brezilya'da bulunan Amazonlarda yaşanan tahribat son 7 ay içinde yüzde 67 artarken hükümet ülkenin ihraç malllarına yönelik bir boykot beklemediğini açıkladı.

08.08.2019 09:28
Brezilya, Amazon ormanlarındaki tahribattan dolayı ihraç ürünlerinde boykot beklemiyor

Dünyanın en büyük yağmur ormanları olan ve büyük bir kısmı Brezilya'da bulunan Amazonlarda yaşanan tahribat son 7 ay içinde yüzde 67 artarken hükümet ülkenin ihraç mallarına yönelik bir boykot beklemediğini açıkladı.

Cumhurbaşkanlığı Sözcüsü General Otavio Rego Barros hükümetin Brezilya ürünlerini savunmak için bir kampanya başlatacağını açıkladı. Brezilya Uzay Araştırma Ajansı'na göre Amazonlarda senenin ilk 7 ayında tahribat yüzde 67'ye kadar vardı. Hükümet ise milli menfaatlere zarar verdiği ve yanıltıcı olduğu gerekçesiyle bu veriye karşı çıkıyor. Ajansın Başkanı Ricardo Magnus Osorio Galvao ağustos ayı başında Brezilya Cumhurbaşkanı Jair Bolsonaro tarafından görevinden alınmıştı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et