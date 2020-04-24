Brezilya Adalet Bakanı Moro, polis teşkilatına müdahale edilmesinin ardından istifa etti
Brezilya Adalet Bakanı Sergio Moro, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Federal Polis Teşkilatı Genel Direktörü General Mauricio Valeixo'yu görevden almasının ardından istifa etti.
24.04.2020 19:35 | Son Güncelleme: 24.04.2020 19:35
Brezilya Adalet Bakanı Sergio Moro, Devlet Başkanı Jair Bolsonaro'nun Federal Polis Teşkilatı Genel Direktörü General Mauricio Valeixo'yu görevden almasının ardından istifa etti.
Adı yolsuzlukla mücadelede sembolleşen Bakan Moro'nun emniyet içerisindeki siyasi müdahaleye karşı çıktığı ve bu yüzden istifasını sunduğu bildirildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com