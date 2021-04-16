Brezilya 2030'a kadar yasa dışı ormansızlaşmayı bitirme sözünü yineledi
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ
Üye Girişi

Brezilya 2030'a kadar yasa dışı ormansızlaşmayı bitirme sözünü yineledi

Brezilya 2030'a kadar yasa dışı ormansızlaşmayı bitirme sözünü yineledi
Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik - Haberler | Güncel

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao, ülkesinin yasa dışı ormansızlaşmayı 2030 yılına kadar bitirmek için yıllık yüzde 15 ila 20 oranında azaltması gerektiğini söyledi.

BUENOS Brezilya Devlet Başkanı Yardımcısı Hamilton Mourao, ülkesinin yasa dışı ormansızlaşmayı 2030 yılına kadar bitirmek için yıllık yüzde 15 ila 20 oranında azaltması gerektiğini söyledi.

Brezilya'da yayın yapan Radio Gaucha'ya konuşan Mourao, Paris Anlaşması'nda da yer aldığı üzere Brezilya'nın 2030 yılına kadar yasa dışı ormansızlaşmanın önüne geçme vaadini yineledi.

Mourao, Brezilya'da mevcut ormansızlaşmanın 10 bin kilometrekarelik bir alanı kapsadığını ve bunun yalnızca yüzde 10'unun yasal olduğunu aktardı.

Ülkesinin "sıfır ormansızlaşma" amacına bağlılığını yineleyen Mourao, 2030'a kadar bu hedefe ulaşmak için Brezilya'da yasa dışı ormansızlaşmanın yıllık yüzde 15 ila 20 azaltılması gerektiğini belirtti.

Mourao, yasa dışı ormansızlaşmanın sona ermesi için hükümetin izleme sistemlerine daha fazla yatırım yapması ve Amazon İşbirliği Anlaşması Örgütü aracılığıyla Amazon yağmur ormanlarını paylaşan komşu ülkelerle iş birliği yapılması gerektiğini söyledi.

Brezilya Devlet Başkanı Bolsonaro da ABD Başkanı Joe Biden'a 14 Nisan'da yazdığı mektupta ülkesinin 2030'a kadar sıfır ormansızlaşmayı başaracağını belirtmişti.

Amazonlar'daki orman tahribatında Bolsonaro etkisi

Bazı sivil toplum kuruluşları, Amazonlar'daki orman tahribatının artmasında Devlet Başkanı Bolsonaro liderliğindeki hükümetin yasa dışı çiftçilik ve madencilikle mücadeleyi azaltmasının yanı sıra korunan alanlarda uygulanan para cezaları ile ekipmanın imha edilmesi gibi tedbirleri ihmal etmesinin rol oynadığını belirtiyor.

Bolsonaro, devlet başkanı seçiminden önce Amazonlar'ın korunmasının ülke ekonomisinin gelişimine engel olduğunu belirterek, bu alanı ticari kullanıma açma sözü vermişti.

Brezilya Ulusal Uzay Araştırmaları Enstitüsü, Aralık 2020'de Amazon yağmur ormanlarındaki kaybın, son 12 yılın en yüksek seviyesine çıktığını açıklamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Muhammed Emin Canik

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ersin Tatar Antony Blinken Vladimir Putin Yıldırım Akbulut Nimetullah Erdoğmuş
Magazin Müge Anlı Hazal Kaya Murat Yıldırım Caner Cindoruk
Spor Diego Ersun Yanal Abdullah Avcı Mustafa Cengiz Kerem Aktürkoğlu
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Nisan Bursa
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Haberler.com Google News Haberler.com Facebook Haberler.com Twitter Haberler.com Instagram Haberler.com Linkedin Haberler.com Whatsapp Google Asistan Haberler.com Google Podcast Haberler.com iTunes Podcast Haberler.com Spotify Podcast Haberler.com RSS Haberler.com Google Business Haberler.com Wikipedia Haberler.com Youtube
Şu an buradasınız: Brezilya 2030'a kadar yasa dışı ormansızlaşmayı bitirme sözünü yineledi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Hata Bildir] 16.4.2021 19:49:27. #1.16#

title