Brezilya, 2018 Dünya Kupası İlk Maçında İsviçre ile 1-1 Berabere Kaldı

Dünya Kupasında E Grubu'nun kritik karşılaşmasında Brezilya ile İsviçre bir araya geldi. turnuvanın favorileri arasında gösterilen Sambacılar, ilk maçına çıkarken, Rostov kentinde Rostov Arena'da oynanan karşılaşma 1-1 sona erdi ve taraflar puanları paylaştı.

Günün ilk maçında Kosta Rika'yı 1-0 yenen Sırbistan ilk maçlar sonunda liderlik koltuğuna oturmuş oldu. İlk yarıdaki futboluyla göz dolduran Brezilya'nın tek golünü 20'de Philippe Coutinho kaydederken İsviçre'nin sayısı 50'de Steven Zuber'den geldi.

COUTINHO VE MIRANDA ALKIŞ ALDI

İsviçre sert futboluylave savunma organizasyonuyla Brezilya'nın işini maç boyunca oldukça zor bir hale getirdi. Brezilya ise yetenekli ayaklarıyla sonuca gitmeye çalıştı. Neymar Jr. beklenen performansı sergileyemezken Marcelo, Coutinho ve Miranda alkış aldı. İsviçre'de ise Lichtsteiner, Xhaka, Shaqiri ve Seferovic göz doldurdu.

Grupta ikinci maçlarda 22 Ocak'ta Brezilya, saat 15.00'te Kosta Rika ile, İsviçre ise saat 21.00'de Sırbistan'la bir araya gelecek.