'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti
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'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti

Birleşik Krallık Brexit Partisi üyeleri İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden ayrıldığı cuma günü Avrupa Parlamentosu binasından son defa çıktı.

31.01.2020 20:22 | Son Güncelleme: 31.01.2020 20:22
'Brexitçiler' Avrupa Parlamentosu'na veda etti

Brexit Partisi üyeleri 'nin Birliği'nden ayrıldığı cuma günü Avrupa Parlamentosu binasından son defa çıktı.


Parti üyesi Anne Widdecombe liderliğindeki grup Türkiye'de tulum olarak da bilinen gayda adlı enstrümanın keskin nameleri eşliğinde binadan ayrıldı. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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