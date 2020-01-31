Brexit yanlısı İngilizlere 'AB bize hep kötü davranmıştı' dedirten üç olay
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Brexit yanlısı İngilizlere 'AB bize hep kötü davranmıştı' dedirten üç olay

İngiltere Avrupa Birliği ile yollarını ayırdı. 30 yıllık çikolata savaşından Kara Çarşamba'ya... Brexit yanlısı İngilizlere ‘AB bize hep kötü davranmıştı’ dedirten üç olay.

31.01.2020 07:35 | Son Güncelleme: 31.01.2020 07:35
Brexit yanlısı İngilizlere 'AB bize hep kötü davranmıştı' dedirten üç olay

Brexit tartışmalarının ve siyasi belirsizliğin bezdirdiği İngiliz halkı geçtiğimiz aralık ayında yapılan seçimle, "Brexit'in halledilmesi"nin en öncelikli konu olduğu konusunda şüpheye yer bırakmayan bir siyasi gücü Muhafazakar Parti lideri 'a teslim etti.


Bu seçim sonucu ile tıpkı Brexit referandumunda olduğu gibi dünya kamuoyunu şaşırtsa da, oy verenlerin çoğu bu konuda son derece kararlıydı. Onlara göre "AB'nin gözü 'nin parasındaydı", AB ile ilgili verilen sözler tutulmamıştı" ve "AB İngilizlere hep kötü davranmıştı". Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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