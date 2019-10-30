Brexit yanlilari ve karsitlarindan protesto

Brexit yanlilari ve karsitlarindan protesto

İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitmeye hazırlanırken, ülkeyi siyasi krize ve seçime sürükleyen Brexit tartışmasının iki tarafından aktivistler parlamento önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

30.10.2019 20:37
Brexit yanlilari ve karsitlarindan protesto

İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitmeye hazırlanırken, ülkeyi siyasi krize ve seçime sürükleyen Brexit tartışmasının iki tarafından aktivistler parlamento önünde bekleyişlerini sürdürüyor.

Kaynak: AA

VİDEO: Brexit yanlilari ve karsitlarindan protesto
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