Brexit yanlilari ve karsitlarindan protesto
İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitmeye hazırlanırken, ülkeyi siyasi krize ve seçime sürükleyen Brexit tartışmasının iki tarafından aktivistler parlamento önünde bekleyişlerini sürdürüyor.
30.10.2019 20:37
İngiliz parlamentosu 12 Aralık'ta erken genel seçime gitmeye hazırlanırken, ülkeyi siyasi krize ve seçime sürükleyen Brexit tartışmasının iki tarafından aktivistler parlamento önünde bekleyişlerini sürdürüyor.
Kaynak: AA
VİDEO: Brexit yanlilari ve karsitlarindan protesto