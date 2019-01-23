Brexit'ten Etkilenmek İstemeyen İngiliz Gemi ve Feribot Şirketleri Kıbrıs Bandrasına Geçiyor

Anlaşmasız Brexit ihtimalinin iyice yükseldiği şu günlerde İngiltere'de önlem almaya çalışan bir sektör de gemicilik şirketleri. AB ülkeleri ile İngiltere arasında seferler gerçekleştiren yük ve yolcu taşıma şirketleri rekabet güçlerini kaybetmemek için Kıbrıs bandralına geçiyor.