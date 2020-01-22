Brexit'te parlamento aşaması tamamlandı
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Brexit'te parlamento aşaması tamamlandı

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yasal düzenlemede parlamento aşaması tamamlandı. İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, İngiltere'nin AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının görüşmelerini bitirdi.

22.01.2020 22:33 | Son Güncelleme: 22.01.2020 22:33
Brexit'te parlamento aşaması tamamlandı

'nin 'nden (AB) ayrılmasına (Brexit) ilişkin yasal düzenlemede aşaması tamamlandı.


İngiltere'de parlamentonun üst kanadı Lordlar Kamarası, İngiltere'nin AB'yle vardığı Brexit anlaşmasını yasalaştıracak tasarının görüşmelerini bitirdi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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