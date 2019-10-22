Brexit'te kritik hafta: 'AB'den ayrılma' yasa tasarısı Avam Kamarası'nda

Brexit'te kritik hafta: 'AB'den ayrılma' yasa tasarısı Avam Kamarası'nda

İngiltere'de hükümet, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" yasa tasarısını Avam Kamarasına sundu.

22.10.2019 08:03
Brexit'te kritik hafta: 'AB'den ayrılma' yasa tasarısı Avam Kamarası'nda

İngiltere'de hükümet, Avrupa Birliği (AB) ile vardığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" yasa tasarısını Avam Kamarasına sundu.


Parlamentonun çalışma saatlerini uzatan hükümet, tasarıyı 3 gün içinde yasalaştırmayı hedeflediğini duyurdu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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