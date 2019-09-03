Brexit'te kritik 3 günlük süreç başladı

03.09.2019 16:08

Birleşik Krallık'ın Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden ayrılması anlamına gelen Brexit sürecinde belki de en kritik sayılabilecek haftaya girildi.



Yaz tatilinin ardından Salı günü ilk kez parlamento mesaisi yapacak olan vekiller ile anlaşmasız Brexit için parlamento oturumlarını 14 Ekim'e kadar askıya alma hamlesini yapan Başbakan Boris Johnson arasında kozların paylaşılması için kritik 3 gün var. Euronews.com'da Görüntüle