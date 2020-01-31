Brexit'te işlem tamam: İngiltere'nin Avrupa Birliği serüveni sona erdi
İngiltere'nin tereddütler ve tartışmalarla dolu Avrupa Birliği (AB) serüveni, 31 Ocak'ta resmen sona erdi. Ülke, üyelik başvurusunun iki kez reddedilmesinin ardından katıldığı Avrupa Birliği'ni iki kez referanduma taşımıştı
İngiltere yaklaşık 4 yıl önce aldığı Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma (Brexit) kararını, sancılı bir sürecin ardından tamamladı.
İngiltere'de, AB'nin atası Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) 1973'te üye olunmasından itibaren, üye ülkelerin siyasi ve ekonomik bütünleşmesi ile gücün, Brüksel'deki bürokraside toplanmasından şikayet eden bir kesim oluştu. Euronews.com'da Görüntüle