Brexit'te işlem tamam: İngiltere'nin Avrupa Birliği serüveni sona erdi
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Brexit'te işlem tamam: İngiltere'nin Avrupa Birliği serüveni sona erdi

İngiltere'nin tereddütler ve tartışmalarla dolu Avrupa Birliği (AB) serüveni, 31 Ocak'ta resmen sona erdi. Ülke, üyelik başvurusunun iki kez reddedilmesinin ardından katıldığı Avrupa Birliği'ni iki kez referanduma taşımıştı

31.01.2020 02:05 | Son Güncelleme: 31.01.2020 02:05
Brexit'te işlem tamam: İngiltere'nin Avrupa Birliği serüveni sona erdi

yaklaşık 4 yıl önce aldığı 'nden (AB) ayrılma (Brexit) kararını, sancılı bir sürecin ardından tamamladı.


İngiltere'de, AB'nin atası Avrupa Ekonomik Topluluğuna (AET) 1973'te üye olunmasından itibaren, üye ülkelerin siyasi ve ekonomik bütünleşmesi ile gücün, Brüksel'deki bürokraside toplanmasından şikayet eden bir kesim oluştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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