Brexit'te Anlaşmaya Varıldı

İngiltere'de hükümet yetkililerinden yapılan açıklamada, Brexit metninde anlaşma sağlandığı belirtildi. İngiliz yetkililer tarafından yapılan açıklamaya göre, İngiltere ile Avrupa Birliği (AB) Brexit metni konusunda anlaşmaya vardı. Daha önce de yerel kaynaklar tarafından yapılan açıklamada, metin üzerinde teknik düzeyde anlaşma sağlandığı belirtilmişti. İngiltere Başbakanı Theresa May'in anlaşmanın şartlarını görüşmek üzere yarın kabineyi toplanacağı bildirilmişti. İngiliz medyasında Theresa May'in Brexit anlaşmasını bakanlara sunacağı da belirtilmişti.

(İHA)