Brexit sürecinde son durum: 31 Ekim'e kadar AB ve İngiltere anlaşmaya varılacağını düşünmüyor

09.10.2019 08:51

İngiltere Başkanı Boris Johnson'un Brexit için sunduğu son teklifin AB tarafından reddedilmesi ile İngiltere'nin 31 Ekim'de birlikten anlaşmalı çıkması pek mümkün görünmüyor.



Johnson, Avrupa Parlamentosu Başkanı David Sassolini ile 8 Ekim'de bir araya geldi, ancak Brexit konulu toplantıda herhangi bir ilerlemenin kaydedilmediği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle