Brexit Sonrası İngiltere'de Kalmak İsteyen AB Vatandaşlarına Prosedür

İngiltere hükümeti, Pazartesi günü Birleşik Krallık'ta yaşayan ancak Brexit sonrası ülke sınırlarında ikamet etmeye devam etmek isteyen AB vatandaşlarına yönelik, başvurabilecekleri bir mobil uygulama başlattı.

Yaklaşık üç buçuk milyon Avrupalı vatandaşın yaşadığı Birleşik Krallık'ta, Brexit sonrası çalışmaya veya sosyal yardım almaya devam etmek isteyenler "yerleşik statü" prosedürüne başvurmak zorunda kalacaklar. İçişleri Bakanlığı, üç aşamadan oluşan prosedürün mümkün olduğunca basit olmasını istiyor.

Üç aşamalı uygulama

Henüz iPhone'da çalışmayan uygulamada kullanıcıların biyometrik pasaportlarının fotoğrafını çekerek ve kimliklerini onaylamaları gerekiyor. Prosedüre başvurulmasının ardından ikametgah işlemlerinin yapılmasını sağlamak üzere Avrupalı vatandaşlar bir web sitesine yönlendirilecek. Daha sonra başvuranlardan vergi borcunun sorgulanmasını kabul etmeleri istenecek. Üçüncü aşamada ise, başvuru yapanların adli sicillerini beyan etmeleri istenecek. Ağır bir mahkumiyeti bulunan kişilerin başvurusunun reddedilebileceği ifade ediliyor.

Deneme aşaması başarılı geçti

Geçtiğimiz Kasım ile Aralık ayında yaklaşık 30 bin kişiyle başvurunun deneme aşaması gerçekleştirildi. Başvuranların yüzde 81'i bir hafta içerisinde işleme alınırken, sadece yüzde 10'u deneme aşamasından sonra cevapsız kaldı. Deneme aşamasının başarılı geçtiğini düşünen Göçmenlerden Sorumlu Dışişleri Bakanı Caroline Nokes, doğru yolda olduklarının altını çizdi.

İçişleri Bakanlığı söz konusu prosedürün başarıyla tamamlanabilmesi üzere bin 900 kişiyi işe aldı. İşlem, bir pasaportun fiyatı olan 65 pound (74 euro) tutuyor. Ancak daimi ikamet statüsüne sahip olanlar içinse ücretsiz.

iPhone kullanıcılarının uygulamaya erişmesine izin vermek için Apple ile görüşmeler devam ediyor. Posta veya yerel yönetimlere yapılacak başvuruların 30 Mart 2019 tarihinden itibaren yapılabileceği belirtildi.

Başvuru tarihleri

Londra ve Brüksel arasında bir çıkış anlaşması bulunursa, 2020'nin sonundan önce gelen Avrupa vatandaşları, 30 Haziran 2021'den önce başvurmaları şartıyla daimi ikamet statüsü talep edebilecektir. Anlaşma olmazsa, yalnızca Brexit'in tarihinden önce yani 29 Mart 2019 tarihinden önce yerleşenler 31 Aralık 2020'nin son tarihine kadar başvuru yapacak. - BRÜKSEL

Kaynak: İHA