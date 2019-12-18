Brexit sonrası İngiliz mahkemelerine Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisi

18.12.2019 18:57 | Son Güncelleme: 18.12.2019 18:57

İngiltere'de Başbakanlık, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılma sürecinin (Brexit) ardından, mahkemelere Avrupa Adalet Divanı kararlarını reddetme yetkisinin verileceğini açıkladı.



Başbakanlık sözcüsü çarşamba günü yaptığı açıklamada, "Bu, yasal bir tıkanıklıkla karşı karşıya kalmamızı ve istemsiz olarak AB kararlarına yıllarca tabi olmamızı önleyecek önemli bir değişiklik. Yasalarımızın kontrolünü geri alacağız ve kendimizi AB hukukundan kurtaracağız" ifadelerini kullandı. Euronews.com'da Görüntüle