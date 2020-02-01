Brexit sonrası Avrupa Birliği'nin kalbi yer değiştirdi; yeni merkez Gadheim
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Brexit sonrası Avrupa Birliği'nin kalbi yer değiştirdi; yeni merkez Gadheim

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla (Brexit) birlikte Avrupa'nın tam kalbinde büyük bir değişim yaşandı. Gadheim, İngiltere'nin Brexit sonucu ayrılması nedeniyle birliğin yeni "merkez noktası" olma sevinci yaşıyor

01.02.2020 19:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:07
Brexit sonrası Avrupa Birliği'nin kalbi yer değiştirdi; yeni merkez Gadheim

'nin 'nden (AB) ayrılmasıyla (Brexit) birlikte Avrupa'nın tam kalbinde büyük bir değişim yaşandı. Ancak bu kez siyasi değil, coğrafi bir değişiklikten bahsediliyor.


Hırvatistan'ın 2013'de AB'ye katılmasıyla birliğin resmi merkez noktası, Almanya'nın Bavyera eyaletinde Westerngrund ismindeki küçük bir kasaba olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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