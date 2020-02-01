Brexit sonrası Avrupa Birliği'nin kalbi yer değiştirdi; yeni merkez Gadheim

01.02.2020 19:07 | Son Güncelleme: 01.02.2020 19:07

İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasıyla (Brexit) birlikte Avrupa'nın tam kalbinde büyük bir değişim yaşandı. Ancak bu kez siyasi değil, coğrafi bir değişiklikten bahsediliyor.



Hırvatistan'ın 2013'de AB'ye katılmasıyla birliğin resmi merkez noktası, Almanya'nın Bavyera eyaletinde Westerngrund ismindeki küçük bir kasaba olmuştu. Euronews.com'da Görüntüle