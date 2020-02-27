Brexit sonrası AB-İngiltere ticaret anlaşması nasıl şekillenecek, ihtilaf maddeleri neler?
Haberler » Dünya » Brexit sonrası AB-İngiltere ticaret anlaşması nasıl şekillenecek, ihtilaf maddeleri neler? - Haberler

Brexit sonrası AB-İngiltere ticaret anlaşması nasıl şekillenecek, ihtilaf maddeleri neler?

Brexit sonrasında Avrupa Birliği (AB) ile İngiltere arasındaki ticaretin nasıl şekilleneceğinin belirleneceği müzakereler gelecek ay başlıyor. Peki taraflar ne istiyor, nasıl bir tutum sergiliyor?

27.02.2020 08:03 | Son Güncelleme: 27.02.2020 08:03
Brexit sonrası AB-İngiltere ticaret anlaşması nasıl şekillenecek, ihtilaf maddeleri neler?

Brexit sonrasında (AB) ile arasındaki ticari geleceğin nasıl şekilleneceğinin belirleneceği müzakereler gelecek ay başlıyor. Görüşmelerde ticaret ilişkilerinden çevreye, balıkçılıktan tarıma, istihdamdan güvenlik ilişkilerine, veri paylaşımından ulaştırmaya kadar bir çok başlık masaya yatırılacak.


AB ile İngiltere arasında geçiş süreci 31 Ocak 2020'de Brexit'in gerçekleşmesiyle resmen başladı ve bu müzakerelerin tamamlanması için son tarih 31 Aralık 2020. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Haberler.com Google NewsTakip Et Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et

Manşet

Haberler