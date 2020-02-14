Brexit sonrası AB'de bütçe savaşları başladı
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Brexit sonrası AB'de bütçe savaşları başladı

İngiltere'nin bloktan ayrılmasının ardından (Brexit) Avrupa Birliği'nde (AB) bütçe savaşları başlıyor.

14.02.2020 22:17 | Son Güncelleme: 14.02.2020 22:17
Brexit sonrası AB'de bütçe savaşları başladı

'nin bloktan ayrılmasının ardından (Brexit) 'nde (AB) bütçe savaşları başlıyor.


Almanya'dan sonra birliğin en büyük ikinci ekonomisi olan İngiltere, şimdiye kadar AB'nin politikalarını, programlarını ve yönetimini finanse eden uzun zamanlı bütçe 'Çok Yıllı Mali Çerçeve'ye (MFF) önemli katkılar sağladı. Mevcut MFF 2021 yılı itibariyle sona erecek ve yerine derhal bir yenisinin hazırlanması gerekiyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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