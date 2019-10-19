Brexit protestosu
Yürüyüşten detaylar Yürüyüşe katılanların açıklamaları Göstericilerden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra bir araya gelen göstericiler, AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında tartışılıp oylanması öncesinde bir araya gelerek,...
Yürüyüşten detaylar
Yürüyüşe katılanların açıklamaları
Göstericilerden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra bir araya gelen göstericiler, AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında tartışılıp oylanması öncesinde bir araya gelerek, halk tarafından oylanmak üzere referanduma sunulması talebiyle gösteri düzenledi.