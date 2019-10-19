Brexit protestosu

Brexit protestosu

Yürüyüşten detaylar Yürüyüşe katılanların açıklamaları Göstericilerden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra bir araya gelen göstericiler, AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında tartışılıp oylanması öncesinde bir araya gelerek,...

19.10.2019 18:49
Brexit protestosu

Yürüyüşten detaylar

Yürüyüşe katılanların açıklamaları

Göstericilerden detaylar LONDRA - İngiltere'nin başkenti Londra bir araya gelen göstericiler, AB ile varılan yeni Brexit anlaşmasının İngiliz parlamentosunun alt kanadı Avam Kamarasında tartışılıp oylanması öncesinde bir araya gelerek, halk tarafından oylanmak üzere referanduma sunulması talebiyle gösteri düzenledi.

Kaynak: AA
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