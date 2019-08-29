Brexit: Parlamentonun askıya alınması halkı sokağa döktü, muhafazakar siyasetçi istifa etti

29.08.2019 18:32

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın ülkesinin Avrupa Birliği (AB) üyeliğinden çıkışı için belirlenen tarih olan 31 Ekim öncesinde parlamentoyu tatil etmesi karşıtlarını sokağa döktü.



Kraliçe II. Elizabeth'in başbakanın talebini onaylamasının ardından başkent Londra'daki parlamento binasının önünde toplanan binlerce gösterici "Brexit bir darbedir", Brexit acıtacak", "Biz artık bir diktatörlüğüz", "Darbeyi durdur", "Demokrasiyi savun" yazılı pankartlarla Johnson'ın kararını protesto etti. Euronews.com'da Görüntüle