Brexit parlamenterleri Avrupa Birliği Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti
Yeni kurulmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'nda 29 sandalye elde eden Brexit Partisi parlamenterleri Strasbourg'da düzenlenen açılış oturumunda Avrupa Birliği Milli Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti.
Yeni kurulmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'nda 29 sandalye elde eden Brexit Partisi parlamenterleri Strasbourg'da düzenlenen açılış oturumunda Avrupa Birliği Milli Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti.
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Kaynak: Euronews.com
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