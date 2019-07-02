Brexit parlamenterleri Avrupa Birliği Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti

Yeni kurulmasına rağmen Avrupa Parlamentosu'nda 29 sandalye elde eden Brexit Partisi parlamenterleri Strasbourg'da düzenlenen açılış oturumunda Avrupa Birliği Milli Marşı'nı sırtını dönerek protesto etti.

Sosyal medyada hızla yayılan görüntüler birçok kişinin tepkisine neden oldu. Euronews.com'da Görüntüle