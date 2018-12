Brexit Oylaması Ertelendi (2)

İngiltere Başbakanı May, parlamentodaki Brexit oylamasının ertelendiğini açıkladı.

İngiltere Başbakanı Theresa May, yarın parlamentoda yapılması planlanan Brexit oylamasının ertelendiğini açıkladı. Anlaşmanın yüksek oranda kabul görmediğinin anlaşıldığını söyleyen May, Kuzey İrlanda ile ilgili tedbir maddesinin kaygı yarattığını belirtti. Bu madde ile ilgili olarak Brüksel'le yeniden görüşüleceğini vurgulayan Theresa May, ayrıca hükümetin 'anlaşmasız ayrılık' seçeneğine ilişkin hazırlıklarını da hızlandıracağını söyledi.