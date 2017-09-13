Brexit Müzakereleri Ertelendi

İngiltere ve AB Komisyonu, Brexit müzakerelerin dördüncü turunun 25 Eylül'de başlaması konusunda anlaşmaya vardılar.

Brexit Müzakereleri Ertelendi

İngiltere ve AB Komisyonu, Brexit müzakerelerin dördüncü turunun 25 Eylül'de başlaması konusunda anlaşmaya vardılar.

Kaynak: Dunya.com