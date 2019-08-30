Brexit: Muhalefetin parlamentoyu askıya alan Başbakan Johnson'a karşı seçenekleri neler?

30.08.2019 18:38

İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın yeni hükümetin ajandasının okunduğu Kraliçe'nin konuşma tarihini 14 Ekim olarak belirlemesini İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn "demokrasiye bir tehdit" olarak tanımladı. Çünkü parlamentonun açılmasındaki gecikme muhalefetin 31 Ekim'e kadar anlaşmasız Brexit'in önüne geçmek için tedbir alabileceği zamanı kısıtlıyor.



Normalde İngiltere parlamentosunun yaz tatili 3 Eylül'de bitiyor. Fakat kraliçeye devlet işleri hakkında bilgi veren devlet danışma kurulu "Privy Council" parlamentonun 12 Eylül'den 14 Ekim'e kadar oturuma ara vermesine karar verdi. Euronews.com'da Görüntüle