Brexit'le Geldi, Brexit'le mi Gidecek? İngiliz Basını: Theresa May'in İstifası Cebinde

İngiltere Başbakanı Theresa May yarın istifasını açıklayabilir. İngiliz The Times, May'in istifasının cebinde olduğunu yazdı ve kabinesinin yeni Brexit anlaşmasına karşı çıkması halinde cuma günü istifa edeceğini iddia etti.

İngiliz Avam Kamarası'nda daha önce üç kez reddedilen Brexit anlaşmasını bazı değişikliklerle son kez parlamentoya sunmak için hazırlanan Başbakan Theresa May'in planın kabinede reddedilmesi halinde istifasının cebinde olduğu ifade ediliyor. Euronews.com'da Görüntüle