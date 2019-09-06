Brexit krizinde ağır yenilgi alan Boris Johnson: 'İstifa etmeyeceğim'

06.09.2019 14:30

Brexit krizi kapsamında yoğun baskılara maruz kalan İngiltere Başbakanı Boris Johnson istifa etmeyeceğini açıkladı. İskoçya ziyareti öncesi gazetecilerin sorularını cevaplayan Johnson "Brüksel'e gideceğim, anlaşmaya varmamızı sağlayacağım, 31 Ekim tarihinde Avrupa Birliği'nden ayrılacağız, yapmamız gereken budur" ifadelerini kullandı.



Mahkeme: parlamentoyu askıya alma kararı yasalara aykırı değil



Londra'da Yüksek Mahkeme, İngiltere Başbakanı Boris Johnson'ın parlamentoyu beş hafta askıya alma kararının iptal edilmesi için yapılan başvuruyu geri çevirdi. Euronews.com'da Görüntüle