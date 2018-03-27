Brexit Kampanyasına Yasa Dışı Ödenek İddiası
Vote Leave kapmanyasında çalışan ve işinden ayrıldıktan sonra itirafçı olan Shahmir Sanni, 2016'da düzenlenen Brexit referandumu sırasında, Brexit yanlılarının kendi kampanyalarını yasa dışı şekilde finanse ettiğini iddia etti.
Vote Leave kapmanyasında çalışan ve işinden ayrıldıktan sonra itirafçı olan Shahmir Sanni, 2016'da düzenlenen Brexit referandumu sırasında, Brexit yanlılarının kendi kampanyalarını yasa dışı şekilde finanse ettiğini iddia etti.
Kaynak: Euronews.com