Brexit: Johnson-Juncker görüşmesinden bir sonuç çıkmadı

16.09.2019 17:00

Pazartesi günü İngiltere Başbakanı Boris Johnson Avrupa Komisyonu Başkanı Jean Claude Junker ile ülkesinin Avrupa Birliği'nden çıkış süreciyle ilgili olarak son durumu görüştü.



Lüksemburg'da gerçekleşen görüşmede selefi Theresa May döneminde varılan anlaşmayı tekrar müzakere etmek için olumlu cevap almaya çalışan Johnson'ın çabası başarısız oldu. Görüşme sonrası Komisyon tarafından yayınlanan basın açıklamasında Johnson'ın henüz varolan Brexit anlaşmasına alternatif öneriler getirmediği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle