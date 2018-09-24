Brexit: İşçi Partisi İkinci Brexit Referandumunu Oylayacak

İngiltere'de muhalefetteki İşçi Partisi'nin üyeleri, Liverpool'da düzenlenen parti kongresinde, Brexit (İngiltere'nin AB'den çıkışı) konusunda yeni bir referandum yapılması için kampanya yürütmek de dahil "tüm seçeneklerin masada kalmasını" oylayacak.

Partinin lider kadrosu, kazanmaları durumunda Brexit müzakerelerinin kontrolünü ellerine almalarını sağlayacak bir genel seçim istiyor.

Ancak bazı parti üyeleri, Brexit referandumundaki "halkın oyuna" saygı gösterecek bir yaklaşım istiyor.

İşçi Partisi Genel Başkanı Jeremy Corbyn, kongrede yarın yapılacak oylamanın sonuçlarının "kendisini bağlayacağını" kabul etti.

'Odada uzlaşma vardı'

Aralarında Gölge Brexit Bakanı Keir Starmer ve sendikaların önemli isimlerinin bulunduğu önde gelen parti üyeleri dün akşam birkaç saat süren görüşmelerin ardından partililerin oyuna sunulacak metin üzerinde uzlaştı.

Nihai metinde "Bir genel seçim yapılmasını sağlayamazsak, İşçi Partisi aralarında yeni bir referandum için kampanya yapmak da dahil masada kalan tüm seçenekleri desteklemeli." deniliyor.

İşçi Partisi'nden adının açıklanmasını istemeyen bir yetkili BBC'ye yaptığı açıklamada "Odada Muhafazakarlar'ın Brexit müzakerelerine kaotik yaklaşımına karşı çıkmak ve parlamento herhangi bir Brexit anlaşmasını reddettikten sonra mümkün olduğunca kısa sürede bir genel seçime gidilmesi adına bir uzlaşma vardı." dedi.

Aynı yetkili ayrıca "Daha sonra ise, genel seçime gidilmesini sağlayamadığımız takdirde İşçi Partisi'nin yeni bir referandum için kampanya yapması da dahil geriye kalan masadaki tüm seçenekleri desteklemesi konusunda uzlaşıldı" diye konuştu.

İşçi Partisi, Brexit konusunda ikinci bir halkoylamasına gidilmesini resmen hiç reddetmedi. Ancak hem Corbyn hem de yardımcısı Tom Watson, konunun bir genel seçimle çözüme kavuşturulmasını istediklerini vurguladılar.

BBC'de yayımlanan Andrew Marr Show'a katılan Corbyn, ikinci bir referandum çağrısı yapmadığını vurguladı ve "tercihimiz genel seçim" dedi.

Corbyn daha sonra bir İşçi Partisi hükümetinin İngiltere'nin AB'yle gelecekteki ilişkilerini müzakere etmesine izin vereceğini söyledi.



Jermy Corbyn "Kongreden ne çıkacağını bir görelim. Partimizin demokrasisinin beni bağlayacağı çok açık" diye de ekledi. Genel seçim tartışmaları Jeremy Corbyn ayrıca İngiltere'nin bir genel seçime "yakın olabileceğini" söyledi. Corbyn, parlamentonun Başbakan Therese May'in getirebileceği bir Brexit anlaşmasını reddetmesi durumunda güvenoylamasına gidilebileceği senaryoları için de "Konuyu parlamentoya getireceğiz ve ondan sonra ne olacağını göreceğiz. Buna kesinlikle hazırız" dedi.

Corbyn, May'in yapacağı anlaşmanın partisinin belirlediği çerçevenin dışına taşması halinde reddetmeye de hazır olduklerini belirtti.

Ancak Brexit Bakanı Dominic Raab ise sonbahar aylarında erken seçim ihtimali için "saçma sapan bir fikir" diye konuştu.

İngiltere'nin Mart 2019'da AB'den ayrılması öngörülüyor ve Başbakan Theresa May İngiltere'nin birlikle gelecekteki ilişkilerini AB liderleriyle müzakere ediyor.

Ancak May'in sunduğu uzlaşma taslağı, geçen Perşembe günü Salzburg'ta yapılan AB zirvesinde birlik liderleri tarafından reddedilmiş ve "kötü bir anlaşmayı kabul etmektense, müzakere masasından kalkmaya hazır olduğunu" söylemişti.