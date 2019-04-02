Brexit: İngiltere Parlamentosu Bugünkü İkinci Turda Dört Seçeneği de Reddetti

İngiltere Parlamentosu, ülkenin Avrupa Birliği'nden (AB) ayrılmasının (Brexit) koşullarını düzenleyen anlaşmaya alternatif seçenekleri oylamak için bugün ikinci kez toplandı. Ancak milletvekillerinin oyuna sunulan 4 seçenekten hiçbiri çoğunluğu alamadı.

Başbakan Theresa May'in AB ile vardığı anlaşmaya alternatif bu seçeneklerden hiçbiri 27 Mart'taki ilk turda çoğunluğu sağlayamamıştı. Parlamento, May'in AB ile vardığı anlaşmayı da üç kez reddetmişti.

Pazartesi günü milletvekilleri, Avam Kamarası Başkanı John Bercow'un 8 farklı seçenek arasından seçtiği dört öneriyi oyladı.

Bu seçeneklerden hiçbiri çoğunluğu alamadı. İngiltere'nin Brexit sonrası Gümrük birliğinde kalmasına ilişkin öneri ise yalnızca 3 oy farkıyla reddedildi. Gümrük birliği

Brexit anlaşmasının "Birleşik Krallık'ın AB ile devamlı ve kapsamlı gümrük birliğini" kapsayacak şekilde müzakere edilmesine ilişkin bu öneri, 273'e 276 oyla reddedildi.

Bu önerinin AB ile ticari ilişkileri yakınlaştırabileceği gibi, İrlanda sınırındaki denetim ihtiyacını kısmen de olsa azaltabileceği yorumları yapılıyordu.

Ancak başka ülkelerle bağımsız ticaret anlaşmasının önüne geçmesi de muhtemel. Ortak Pazar 2.0

Avrupa Serbest Ticaret Birliği (EFTA) ve Avrupa Ekonomik Bölgesi'ne (EEA) katılım anlamına gelen bu senaryo, İngiltere ortak pazarda kalmaya devam ederken bir yandan da vatandaşlarına hareket özgürlüğü sağlıyordu. Yani İngiliz vatandaşları AB'de yaşama ve çalışma hakkına sahip ouyor ve aynı şey AB vatandaşları için de geçerli oluyor.

Ancak bu öneri de 261'e karşı 282 milletvekilinin oyuyla reddedildi.

Teyit edici halk oylaması

İşçi Partisi milletvekillerince verilen bu öneri, parlamentodan geçebilecek her türlü Brexit anlaşmasının onaylanmadan önce halk oylamasına sunulmasını öngörüyor.

Milletvekilleri 280'e karşı 292 'Hayır' oyuyla bu seçeneği de eledi.



Parlamentonun üstünlüğü

Bugün ilk kez oylanan bu seçenek, İngiltere'nin AB'den anlaşmasız olarak ayrılmasını engellemek için bir dizi adım belirliyordu.

Parlamentoda 191 oya karşı 292 oyla reddedildi.

Bu seçenek, eğer parlamento Brexit için görülen tarihten iki gün öncesine dek anlaşmayı onaylamazsa ve hükümet AB'den erteleme isterse bazı adımların takip edilmesini öngörüyordu. AB, ayrılık için öngörülen tarihten bir gün önce Brexit'i ertelemeyi kabul etmezse, milletvekillerine anlaşmasız çıkış ya da İngiltere'nin ayrılık için işlettiği AB anlaşmasının 50. madde başvurusunun geri çekilmesi seçenekleri sunulacağı önerilmişti.

Parlamentonun 50. maddedinin devreden çıkarılması önerisine onay vermesi halinde, AB ile ilişkilerin hem İngiltere kamuoyunun desteğini hem de Brüksel'in onayını alacak şekilde nasıl ilerletilmesi gerektiği tartışılacak deniliyordu.

Önerinin sahibi, İskoçya Ulusal Partisi milletvekili Joanna Cherry.