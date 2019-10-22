Brexit: İngiltere'nin "AB'den ayrılma" yasa tasarısı neleri içeriyor?

Brexit: İngiltere'nin "AB'den ayrılma" yasa tasarısı neleri içeriyor?

Aylar süren Brexit müzakerelerinin ardından Başbakan Boris Johnson ve AB’nin onayladığı Brexit anlaşmasını iç hukuka aktaracak "AB'den ayrılma" yasa tasarısı neleri içeriyor?

22.10.2019 13:28
Brexit: İngiltere'nin

İngiltere Parlamentosu, aylar süren Brexit müzakerelerinin ardından Başbakan Boris Johnson ve Avrupa Birliği'nin onayladığı Brexit anlaşmasını ülkenin iç hukukuna aktaracak "AB'den ayrılma" (WAB) yasa tasarısını yayınladı.


İngiliz vekiller, parlamentonun alt kanadı olan Avam Kamarası'nda söz konusu yasa tasarısını ilk kez görüşüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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