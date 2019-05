Brexit: İngiltere Kabinesinde 21. İstifa

İngiltere'de yeni Brexit anlaşmasını parlamentonun onayına sunmaya hazırlanan Başbakan Theresa May'e istifa baskıları artarken, hükümetin Avam Kamarası'nın gündemini belirlemeden sorumlu Bakanı Andrea Leadsom istifa etti.

Twitter hesabından yazılı bir açıklama yayımlayan Leadsom, istifa gerekçelerini dört madde halinde sıraladı. May'in Avrupa Birliği (AB) ile yaptığı ve parlamentoya sunmaya hazırlandığı anlaşmayla 'tamamen bağımsız bir Birleşik Krallık' olamayacaklarını savunan Leadsom, ikinci bir Brexit referandumunun da 'tehlikeli bir şekilde bölücü' olacağı yorumunu yaptı.

Leadsom, Brexit ile ilgili teklif ve önerilerin ayrıntılı bir şekilde incelenebilmesi için kabinenin önüne getirilmediğini ifade ederek May'i eleştirdi.

Leadsom, 2016'daki Brexit referandumundan Avrupa Birliği'nden ayrılık kararı çıkması sonrası David Cameron'ın istifasıyla boşalan başbakanlık görevine talip olmuş ancak daha sonra May'in başbakanlığının önünü açmak için yarıştan çekilmişti.

"May için yolun sonu"

Guardian gazetesine konuşan bir başbakanlık sözcüsü istifayı "Hayal kırıklığına uğradık. Başbakan halkın seçii doğrultusunda Brexit'i gerçekleştirmeye odaklanmış durumda" yorumunu yaptı. Bu istifayla birlikte Theresa May döneminde görevi bırakan bakan sayısı 36'ya yükseldi. Bu istifalardan 21'i Brexit yüzünden gerçekleşti.

BBC'ye konuşan bazı bakanlar da Başbakan May'in görevden istifa etmesi gerektiğini savunurken, adını vermeyen bir bakan May için 'yolun sonu' yorumunu yaptı.

May, daha önce parlamentoda üç kez reddedilen AB'den Çıkış Anlaşması Tasarısı'nda değişiklikler yaparak yeniden milletvekillerinin onayına sunacağınıu açıklamıştı. Başbakan, bu oylamada da teklif reddedilirse 'yeni bir referandum düzenlenebilmesi için de oylama yapılacağını' ifade etti.

May'in anlaşmada yaptığı değişiklikler, ayrıca, işçi hakları, çevre koruma politikaları, İrlanda için tartışmalı 'backstop' uygulaması ve gümrüklerde Brexit'e kuşkuyla bakanlara 'tavizler' de içeriyor.

Ancak May yeni planı ve referandum konusunda kendi kabinesi ve parlamentodaki muhafazakar parti grubunun tamamının desteğini alabilmiş değil.

Kabine içinde 'anlaşmada yeni düzenlemelere', parlamentoda ise ikinci referanduma karşı çıkan bakan ve milletvekilleri var.