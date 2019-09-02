Anlaşmasız Brexit'e karşı çıkan milletvekillerine parti içinden ihraç tehdidi

02.09.2019 04:54

Brexit krizi iktidarda delik açtı. İngiltere'de, anlaşmasız Brexit'in gerçekleşmesine karşı çıkan ve muhalefetin öne süreceği yasa tasarısına destek olan iktidardaki Muhafazakar Parti milletvekillerine ihraç uyarısı geldi.

Theresa May'in istifasının ardından başbakanlık koltuğuna oturan Boris Johnson bu yasaya destek olmayı düşünen iktidar partisi milletvekillerine "Ya benim yanımda olmayı tercih edeceksiniz, ya da İşçi Partisi lideri Jeremy Corbyn" diye uyarıda bulunmuştu.

İngiltere Başbakanı Boris Johnson

PARTİDEN İHRAÇ EDİLECEKLER

Partiden üst düzey bir yetkili, anlaşmasız Brexit'i durdurmaya çalışan Muhafazakar Parti milletvekillerinin partiden ihraç edileceğini söyledi. Bu uyarı milletvekillerinin gelecek genel seçimlerde Muhafazakar Parti'den milletvekili adayı olamayacakları anlamına geliyor.

ANA MUHALEFET ENGELLEMEK İÇİN YASA ÇIKARACAK

Ana muhalefetteki İşçi Partisi'nin tecrübeli siyasetçilerinden Sir Keir Starmer de Pazar günü yaptığı açıklamada önümüzdeki hafta parlamentonun tatilden dönmesiyle, anlaşmasız Brexit'in gerçekleşmesini engelleyecek bir yasa çıkarmayı planladıklarını açıkladı. Yasa tasarısının ayrıntıları Salı günü belirlenecek.