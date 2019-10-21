Brexit - İngiltere basınında kritik hafta: 'Başbakan Boris Johnson, Parlamento'da gerilla savaşına...

21.10.2019 07:49

İngiltere'de hükümet, Başbakan Boris Johnson'ın Avrupa Birliği'yle (AB) vardığı Brexit Anlaşması'nı Cumartesi günü aldığı yenilgiye karşın bu hafta Parlamento'dan geçirmek istiyor. Tüm İngiliz gazeteleri mevcut Brexit tarihi olan 31 Ekim yaklaşırken, kritik hafta öncesi son gelişmeleri manşetlerine taşıdı.

Daily Telegraph'ın manşeti, "Başbakan, anlaşmayla ilgili yeni oylama yüzünden 'gerilla savaşıyla' yüz yüze".

Gazete Başbakan Johnson'a direnen çeşitli partilerden milletvekillerinin ittifak yaptıklarını ve "gerilla savaşı" sözü verdiklerini yazıyor.

Daily Telegraph'ın iç sayfalarındaki bir habere göre, iktidardaki Muhazafakar Parti'ni azınlık hükümetine dışardan destek veren ve Brexit Anlaşması konusunda tavrı kritik önem taşıyan Kuzey İrlanda Demokratik Birlik Partisi (DUP) ana muıhalefetteki İşçi Partisi'yle birlikte hareket etme tehdidinde bulunuyor.

Gazete DUP'un bunu, AB'yle Gümrük Birliği'nin sürmesini talep ederek yapabileceğini belirtiyor.

Daily Telegraph, başyazında ise "Avam Kamarası Başkanı John Bercow Brexit Anlaşması'nın bugün Parlamento'da oylanmasına izin vermeli" diyor.

Times'ın manşeti ise "Başbakanlık, İşçi Partisi'nin Brexit'i durdurmaya çalışacağını söylüyor".

Gazetedeki haberde ana muhalefet partisinin Brexit Anlaşması'nın Parlamento'dan geçmesini çeşitli değişiklik önergeleriyle engellemeye çalışacağı belirtiliyor. Times'a göre İşçi Partisi, AB'yle Gümrük Birliği'nin sürmesinin yanı sıra, anlaşma için ikinci bir refrandum yapılmasını önerecek.

i gazetesi ise manşetinde İşçi Partisi'nin anlaşmaya, yapılacak ikinci referandumda kabul edilmesi halinde destek vereceğini yazıyor.

Gazeteye göre AB liderleri ise Başbakan Boris Johnson'ın Brüksel'e gönderdiği imzasız mektua yanıt vermekte acele etmeyecek. Johnson, geçen ay kabul edilen bir yasa gereği, Cumartesi akşamı AB'den Brexit'in ertelenmesini istemek zorunda kalmış ancak Brüksel'e gönderdiği mektuba imza atmamıştı.

Johnson AB'ye imzalı iki mektup daha göndermiş, bunlardan birinde Brexit'in ertelenmesinin yanlış olduğu görüşünü dile getirmişti.

i'daki haberde, AB'nin önce, Brexit Anlaşması'nın uygulanmasıyla ilgili yasaların İngiltere Parlamentosu'ndan geçmesini bekleyeceği, birkaç haftadan uzun bir erteleme kararının ise ancak önümzdeki hafta olağanüstü gündemle toplanacak liderler zirvesinde alınabileceği belirtiliyor.

Guardian'ın manşeti, "İşçi Partisi, Başbakan'ın Brexit Anlaşması'nı yok etmek için yeni ittifaklar peşinde". Gazete, partinin Brexit Sözcüsü Sir Keir Starmer'ın DUP'a çağrısına birinci sayfasında özel vurgu yapıyor:

"Tüm milletvekillerine, özellikle de DUP milletvekillerine söylüyorum: Bizimle birlikte çalışmak isterseniz, kapımız açık."

Guardian başyazısında ise İngiltere'nin "Brexit yorgunu" olduğunu vurguluyor. Bu yorgunluğun, "radikal sağın hedeflerine ulaşılmasını sağlayan bir anlaşmayı destekleme nedeni" olamayacağını vurguluyor.

Financial Times ise manşetinde iktidarın, Brexit Anlaşması'nın İngiltere Parlamentosu'ndan geçeceği yolunda umutlarının arttığını yazıyor.

Gazeteye göre oylamanın çok yakın keçeceği kesin ancak hükümet gerekli 320 oya ulaşacağı görüşünde.

Financial Times da yaptığı bir analizde hükümetin oylamayı 5 oy farkla kazanacağını hesaplamış.