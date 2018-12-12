Brexit: İngiltere Başbakanı Theresa May İçin Muhafazakar Parti'de Güvensizlik Oylaması Yapılıyor

İngiltere Başbakanı Theresa May'in liderliğini yaptığı Muhafazakar Parti'de güvensizlik oylaması için yeterli sayıda milletvekilinin desteğinin alınması ardından, güvensizlik oylaması yapılıyor.

Muhafazakar Parti'de güvensizlik oylaması için için, partinin milletvekillerinin yüzde 15'i bu yönde talepte bulunması gerekiyordu.

Bu sabah Muhafazakar Parti'den en az 48 milletvekilinin partinin Avam Kamarası'ndaki parlamento grubunun (1922 Komitesi) başkanına mektuplarını gönderdiği açıklandı.

May "Bu oylamada elimdeki vargücümle mücadele edeceğim." dedi.

Muhafazakar Parti'de güvensizlik oylamasına, İngiltere'nin Avrupa Birliği'nden çıkışını düzenleyen Brexit anlaşmasına gelen itirazlar neden oldu.

Yeni başbakanın İngiltere'yi 29 Mart'ta AB dışına çıkartacak mekanizma olan 50. maddeyi rafa kaldırmak ya da süresini uzatmak zorunda kalacağını belirten May bunun da "Brexit'i geciktireceğini, hatta durduracağını" savundu.

May'in oylamayı kazanması için Avam Kamarası'ndaki 315 Muhafazakar Partili milletvekilinin salt çoğunluğunun desteğini alması gerekecek. Yani May'in bu akşamki oylamada en az 158 milletvekilinin desteğine ihtiyacı olacak.

Reuters haber ajansı, en az 75 Muhafazakar milletvekilinin şu ana kadar May'e desteğini açıkladığını aktarıyor.

TSİ 21.00'de başlayan gizli oylama 23.00'te sona erecek. Sonucun oy verme işleminin tamamlanmasından bir saat sonra açıklanması bekleniyor.



May bu akşamki oylamayı kaybederse istifasını vermek zorunda kalacak.

Oylamayı kazanırsa gelecek bir yıl boyunca benzer bir oylama yapılamayacak.

Oylamayı kaybettiği takdirde ise May, Muhafazakar Parti'deki liderlik mücadelesine giremeyecek.

May'in oylamayı önemli bir farkla kazanamaması durumunda, parti liderliğinden ayrılma ihtimali de var.

Theresa May oylamayı kaybetmesi durumunda, yeni parti lideri ve aynı zamanda başbakan seçilene dek başbakanlık görevini yürütecek. Bu süreç altı hafta alabilir.

Parti liderliğine ikiden fazla aday çıkarsa, Muhafazakar milletvekilleri, aday sayısını ikiye düşürüne kadar bir dizi oylama yapılacak ve parti üyelerinin oylarıyla bu iki aday arasından partinin yeni lideri ve yeni başbakan seçilecek. Brexit anlaşması tepki çekmişti

Theresa May'in Avrupa Birliği (AB) ile üzerinde anlaştığı Birlikten çıkış (Brexit) anlaşmasını yeterli bulmayan Muhafazakar Partililer, yeni bir liderle yola devam edip Brexit şartlarını Brüksel ile yeniden müzakere etmek istiyor.

Theresa May ise tek ve en iyi anlaşma metninin ellerindeki metin olduğunu söylüyor ve bu anlaşmanın onaylanmaması halinde İngiltere'nin bir anlaşma olmaksızın AB'den düzensiz bir biçimde çıkmak zorunda kalabileceğini ifade ediyor.